2018-10-24T17:09:45+03:00
Общество

Нужно строить пандусы и дороги! Самарцы рассказали, что бы сделали, если бы стали мэром

А еще на транспортных остановках предлагают вешать расписание транспорта
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Горожане хотят ремонтировать дороги. Но только не сами, конечно жеГорожане хотят ремонтировать дороги. Но только не сами, конечно же
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Корреспонденты "Радио КП-Самара" спросили у жителей города, что бы они сделали в первую очередь, если стали бы мэром. Горожане не были оригинальны. Большинство отметили, что первым делом отправили бы бригады ремонтировать дороги и тротуары. И это логично: качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего еще много где, несмотря на большие объемы ремонтных работ.

Что бы сделали самарцы, если бы стали мэром?

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- А еще я уверена, что нам нужно больше пандусов, парки бы в порядок привести. Я с ребенком гуляю часто - негде просто ходить с коляской! - поделилась Татьяна Игоревна.

Также горожане пожелали исправить систему образования, улучшить охрану в школах и колледжах, разгрузить муниципальный транспорт и облагородить город.

- Можно, например, на транспортных остановках написать расписание автобусов, троллейбусов и трамваев, и метро бы строила постоянно, больше, еще больше, только его и строила бы, чтобы людям было удобнее ездить в отдаленные районы. Ну и доступное жилье, конечно, в городе, - рассказала Вера Сергеевна.

Кстати, были и те жители, которые оказались всем довольны.

- Отличный у нас мэр, лучше и нельзя ничего сделать, чем он делает, - восхитилась Татьяна, которая, видимо, забыла, что мэр в Самаре - женщина.

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