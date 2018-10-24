2018-10-24T17:12:40+03:00
Общество

В Самаре благоустроят территорию возле Шестого кассационного суда

Саму высотку, где планируется разместить суд, немного видоизменят
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самаре активно ведутся работы по достройке 24-этажного здания на Крымской площади, где разместится Шестой кассационный суд. В настоящее время готовность здания составляет 85%. Об этом стало известно сегодня, 24 октября, в ходе совещания с участием главы региона Дмитрия Азарова.

Проект реконструкции высотки, который разрабатывает ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект», предполагает сохранение существующих объемов и площади здания. Вместе с тем, по словам подрядчика, планируется расширить нижнюю техническую зону с инженерными коммуникациями, а также козырек и входную группу. Кроме того, к высотке предполагается пристроить специальный закрытый блок для конвоируемых. Также глава региона поручил предусмотреть в проекте благоустройство Крымской площади и обновление фасадов близлежащих зданий.

Отметим, что Шестой кассационный суд, председателем которого станет Александр Ефанов, должен начать работать не позднее 1 октября 2019 года.

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