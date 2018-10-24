2018-10-24T17:38:13+03:00
Общество

"Документов от ФАС мы еще не видели": В мэрии считают, что "Самараавтогаз" получил маршруты асболютно законно

В городской администрации прокомментировали вопросы от УФАС
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В мэрии не понимают, что возбудило УФАСВ мэрии не понимают, что возбудило УФАС
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Представители городской администрации ответили на появившуюся информацию от УФАС. Здесь заявили, что пока не получали от ведомства никаких документов по вопросу возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства на рынке муниципальных перевозок. Иофициальные комментарии смогут дать только тогда, когда узнают суть вопроса.

- Раньше на маршрутах городского транспорта работал перевозчик МП г. о. Самара «Пассажирский автомобильный транспорт». Затем предприятие было вынуждно брать кредиты всвязи с убыточной деятельностью. В 2017 году из-за больших долгов "ПАТ" не могло выполнять работу в полном объеме, - сообщили в горадминистрации

Передача маршрутов "Самараавтогазу" стала лишь одним из вариантов вывода предприятия из кризисной ситуации. Кроме того власти не могли допустить нарушения в работе общественного транспорта. Инвестиции в предприятие стали единственным вариантом сохранения всего, что было наработано.

- Были проведены конкурсные процедуры, по результатам которых имущество предприятия было передано в аренду. Также был выбран новый перевозчик для обслуживания автобусных маршрутов, на которых работало МП г. о. Самара «Пассажиравтотранс». Все торги проведены в соответствии с действующим законодательством, - уточнили в Администрации Самары.

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