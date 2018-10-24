2018-10-24T18:07:01+03:00
Общество

«Внимание, должник»: в Самаре и Тольятти теплоэнергетики пометили почтовые ящики должников яркими наклейками

Злостные неплательщики получили наклейки с надписью: «Здесь живет должник».
Евгения ВАСИНА
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Действительна ли эта мера, покажет времяДействительна ли эта мера, покажет времяФото: Максим ШИПЕНКОВ
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В Самарской области продолжают бороться с коммунальными должниками оригинальными способами. На этот раз акцию запустили теплоэнергетики. В Самаре и Тольятти на подъездах домов появились списки должников за тепло и горячую воду, а на почтовых ящиках злостных неплательщиков – наклейки «Здесь живет должник».

- Так мы напоминаем потребителям о необходимости оплачивать счета за тепло и горячую воду. Все эти мероприятия проходят в рамках акции «Внимание, должник!», которая нацелена на снижение задолженности граждан за коммунальные ресурсы, - сообщили в Самарском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Кстати, долги жителей Самарской области за тепло и горячую воду уже достигли 378 млн рублей. Всех неплательщиков регулярно уведомляют о наличии задолженности, также идет масштабная работа по взысканию долгов через суд. Между прочим, в отношении неплательщиков ныне действует упрощенная система судопроизводства. Судебные дела рассматривают без присутствия сторон.

За первые 10 месяцев этого года энергетиками подано почти 4 тысячи исковых заявлений и заявлений на вынесение судебных приказов на сумму 83 млн рублей. За этот период неплательщики уже оплатили 32,8 млн рублей, а из судов в Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» поступило 1180 исполнительных документов, которые переданы судебным приставам для взыскания долгов на сумму в 52 млн рублей. Более трети всей суммы теплоэнергетики уже получили.

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