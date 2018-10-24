2018-10-24T18:18:08+03:00
Спорт

Миодраг Божович – о матче «КС» с «Зенитом: «Если будет недооценка противника, тогда у нас будут хорошие шансы на победу»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал подготовку к матчу РПЛ с «Зенитом»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Божович: «Это футбол – в одной игре любая команда может выиграть у любой команды»Божович: «Это футбол – в одной игре любая команда может выиграть у любой команды»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, как команда готовится к матчу с «Зенитом». По его словам, игроки «КС» знают, как умеет играть петербургская команда, и они представляют, какие там играют футболисты.

- У «Зенита» хорошие футболисты. Ребята смотрели игры команды, знают, какие футболисты там играют. Разбора пока не было, но будет. Но подчеркну: любая команда зависит от себя, - передает слова Божовича корреспондент «КП-Самара».

На вопрос, не получат ли «Крылья» преимущество в матче из-за того, что «Зенит» на этой неделе играет в Лиге Европы, наставник самарцев ответил следующее:

- Не думаю. «Зенит» каждый год играет в таком режиме, игроки уже привыкли к нему. Может быть, если будет какая-то недооценка противника, тогда у нас будут хорошие шансы на победу. Посмотрим, как «Зенит» сыграет завтра. Это футбол – в одной игре любая команда может выиграть у любой команды.

Кроме того, Божович отметил, что надеется, что «Самара Арена» будет полной во время матча, и весь стадион будет поддерживать команду.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет в понедельник, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Начнется встреча в 19:00 по самарскому времени.

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