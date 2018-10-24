2018-10-24T18:49:54+03:00
Общество

В Самаре открыли мемориальную доску памяти Героя Советского Союза Дмитрия Устинова

Установлена она на фасаде школе №144
Евгения ВАСИНА
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Фото: Администрация СамарыФото: Администрация Самары
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В Самаре увековечили имя Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. В среду 24 октября на фасаде школы №114 появилась соответствующая мемориальная доска. Кстати, эта школа с июня прошлого года носит имя Дмитрия Устинова, кроме того там открыт музей Боевой Славы «Маршала Д.Ф. Устинова».

На церемонии открытия памятной доски присутствовали родственники нашего земляка Дмитрия Устинова и ветераны оборонных предприятий и другие высокопоставленные лица.

30 октября в честь 110-летия со Дня рождение Дмитрия Устинова в 12:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику в сквере им. Д.Ф Устинова, а за час до этого, в 11:00 в «Самарской публичной библиотеке» на ул. Куйбышева, 95 начнется лекция о жизни и деятельности нашего выдающегося земляка. Эти мероприятия пройдут в рамках по подготовке к Параду Памяти 7 ноября 2018 года.

Справка КП:

Дмитрия Федоровича Устинова родился в Самаре в многодетной рабоче-крестьянской семье. На работу пошел с 10 лет. Получил высшее техническое образование. За две недели до начала Великой Отечественной войны был назначен самым молодым наркомом вооружения СССР. Тогда ему было всего 33 года.

Под его руководством Куйбышев стал Запасной столицей и сюда были эвакуированы десятки оборонных предприятий.

После войны Дмитрий Устинов курировал запуск первых спутников земли, подготовку полета Юрия Гагарина в космос, создании военно-транспортного самолета ИЛ-76.

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