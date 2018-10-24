2018-10-24T18:43:55+03:00
Спорт

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович – о матче против Дзюбы: «Никакого соперничества нет. Желаю ему удачи»

Наставник «Крыльев Советов» рассказал, является ли для него принципиальным соперничество с бывшим подопечным Артемом Дзюбой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Божович был тренером Дзюбы в тульском «Арсенале». Фото: arsenaltula.ruБожович был тренером Дзюбы в тульском «Арсенале». Фото: arsenaltula.ru
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, будет ли для него матч с «Зенитом» принципиальным из-за Артема Дзюбы. Напомним, Божович был тренером Дзюбы в «Арсенале» в прошлом сезоне. Сейчас форвард выступает в петербургском «Зените», а черногорец возглавляет самарцев.

- Никакого соперничества с Дзюбой нет, - передает слова Божовича корреспондент «КП-Самара». – Я сейчас тренер другой команды. Мы профессионалы. Желаю ему удачи!

Кроме того, Божович отметил профессиональные качества нападающего.

- У «Зенита» хорошие футболисты. Дзюба – один из лучших, один из ведущих игроков команды. Как сдержать? «Динамо» сдержало, и мы, я надеюсь, сдержим, - сказал Миодраг Божович.

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