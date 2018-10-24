Юный самарец Георгий Макоян стал призером всероссийских соревнований по настольному теннису

СЕГОДНЯ 19:37 2018-10-24T19:38:16+03:00

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С 19-22 октября в Казани в спортивном комплексе «Центр бокса и настольного тенниса» проходили традиционные соревнования «Казанская ракетка». В этом году борьба за медали шла в двух возрастных номинациях: юные теннисисты 2004-2006 годов рождения и спортсмены 2007 года рождения и моложе.

В соревнованиях участвовало более 350 юных спортсменов со всей страны. В общекомандном зачете с большим отрывом победили представители Татарстана – на счету спортсменов из Татарстана 6 медалей, причем две из них «золотые» и две «серебряные». На втором месте – участники, а на третьем из Чебоксар.

Самарская область хоть и не попала в командный зачет, но все равно уехала с медалями. Юный Георгий Макоян завоевал «бронзу» среди юношей моложе 11 лет.