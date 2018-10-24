2018-10-24T20:29:49+03:00
Общество

Ждем тепла: отопления во все дома Самары должно прийти до конца недели

В городе все еще есть многоквартирные дома, в которые не пришло тепло.
Евгения ВАСИНА
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Котик тоже ждет теплаКотик тоже ждет теплаФото: архив "КП"
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По состоянию на утро 24 октября в Самаре без отопления оставалось около 80 домов. Причина этому прорыва на теплотрассе. Больше всего домов без тепла в Самарском районе, на втором месте - Кировский район. А вот в Железнодорожном районе всего один дом без отопления.

Чтобы самарцы точно знали, когда им ждать теплых батарей администрация города у себя в твиттере разместила актуальную информацию по отключению с указанием планируемого срока окончания работ.

В половине многоквартирных домов тепло должно было появиться уже сегодня. Напомним, работы по устранению порывов ведутся в круглосуточном режиме. Чаще всего аварии происходят на бесхозных вводах.

Восстановить тепло во всех домах теплоэнергетики обещают до 26 октября.

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