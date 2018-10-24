Ждем тепла: отопления во все дома Самары должно прийти до конца недели
По состоянию на утро 24 октября в Самаре без отопления оставалось около 80 домов. Причина этому прорыва на теплотрассе. Больше всего домов без тепла в Самарском районе, на втором месте - Кировский район. А вот в Железнодорожном районе всего один дом без отопления.
Чтобы самарцы точно знали, когда им ждать теплых батарей администрация города у себя в твиттере разместила актуальную информацию по отключению с указанием планируемого срока окончания работ.
В половине многоквартирных домов тепло должно было появиться уже сегодня. Напомним, работы по устранению порывов ведутся в круглосуточном режиме. Чаще всего аварии происходят на бесхозных вводах.
Восстановить тепло во всех домах теплоэнергетики обещают до 26 октября.