2018-10-24T20:50:11+03:00
Общество

Не все так гладко: прокуратура проверила тольяттинский Дом ребенка и Центр помощи детям, оставшимся без родителей

Нарушений нашли много
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
и песочница не та и стена в спальне не целаи песочница не та и стена в спальне не целаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура Центрального района Тольятти проверила, как живут дети в «Тольяттинском дом ребенка» и «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство» и нашла нарушения закона.

Проверку не прошли песочницы. Вопреки правилам их ничем не закрывают. Кроме того, на территории нашли постороенние постройки и сооружения. Более того в учреждениях допускалось хранение уборочного инвентаря в местах, не предназначенных для этого.

В «Тольяттинском доме ребенка» в нарушение приказа Минздравсоцразвития РФ термометр хранится в медицинском кабинете на уровне ниже 1,5 м от пола. А в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство» после ночного сна в режиме дня не предусмотрена утренняя зарядка продолжительностью не менее 15 минут. Кроме того, при входе в спальню имеются деформированные части стены, незакреплённые плинтусы и нет уголков для крепления.

- Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних граждан, пребывающих в учреждениях, не отвечают целям деятельности последних. По изложенным нарушениям в адрес руководителей внесены представления, материалы проверки направлены в территориальный отдел управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в Тольятти для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, - пояснили в прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юрий Дудь: Кто украл ноутбук рэпера Gone.Fludd в Самаре – верните!
Жена самарского олигарха порадовала подписчиков, показав шикарную грудь
Ждем тепла: отопления во все дома Самары должно прийти до конца недели
Юный самарец Георгий Макоян стал призером всероссийских соревнований по настольному теннису
Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович – о матче против Дзюбы: «Никакого соперничества нет. Желаю ему удачи»
В Самаре открыли мемориальную доску памяти Героя Советского Союза Дмитрия Устинова
Миодраг Божович – о матче «КС» с «Зенитом: «Если будет недооценка противника, тогда у нас будут хорошие шансы на победу»
«Внимание, должник»: в Самаре и Тольятти теплоэнергетики пометили почтовые ящики должников яркими наклейками
"Документов от ФАС мы еще не видели": В мэрии считают, что "Самараавтогаз" получил маршруты асболютно законно
В Самаре благоустроят территорию возле Шестого кассационного суда
Нужно строить пандусы и дороги! Самарцы рассказали, что бы сделали, если бы стали мэром
"В здании бомба, у ученика 9 класса - пистолет!": В Самаре неизвестный "заминировал" школу на Теннисной
Срок завершения строительства моста у Климовки сдвинули на 1 год
«Гагаринская» вошла в число самых красивых станций метро в России
"Наша служба - это возможность делать мир лучше!" На звание "Мисс самарская полиция-2018" претендует эксперт-криминалист
В Самаре выбрали регионального оператора для вывоза и утилизации мусора
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Самый богатый депутат Самарской губдумы за год заработал на 30 квартир
В Самарскую область привезли вторую партию вакцин от гриппа для детей
На мэра Самары возбудили дело из-за передачи муниципальных автобусов частникам
Семья из Самары выиграла в лотерею 2 миллиона рублей
В Самарскую область собираются привлечь инвестиции из Беларуси и Узбекистана
Жителям Самарской области в ближайшее время представят стратегию развития региона
В Самарской области водитель автобуса, двигаясь задним ходом, сбил насмерть пенсионерку
На выезде из Самары со стороны ТЦ «Мега» могут расширить дорогу
Тоша и Кокоша принесли потомство: Самарцам покажут детенышей крокодиловых кайманов