Не все так гладко: прокуратура проверила тольяттинский Дом ребенка и Центр помощи детям, оставшимся без родителей

24 Окт. 20:50 2018-10-24T20:50:11+03:00

и песочница не та и стена в спальне не цела Фото: Архив "КП"

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Прокуратура Центрального района Тольятти проверила, как живут дети в «Тольяттинском дом ребенка» и «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство» и нашла нарушения закона.

Проверку не прошли песочницы. Вопреки правилам их ничем не закрывают. Кроме того, на территории нашли постороенние постройки и сооружения. Более того в учреждениях допускалось хранение уборочного инвентаря в местах, не предназначенных для этого.

В «Тольяттинском доме ребенка» в нарушение приказа Минздравсоцразвития РФ термометр хранится в медицинском кабинете на уровне ниже 1,5 м от пола. А в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство» после ночного сна в режиме дня не предусмотрена утренняя зарядка продолжительностью не менее 15 минут. Кроме того, при входе в спальню имеются деформированные части стены, незакреплённые плинтусы и нет уголков для крепления.

- Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних граждан, пребывающих в учреждениях, не отвечают целям деятельности последних. По изложенным нарушениям в адрес руководителей внесены представления, материалы проверки направлены в территориальный отдел управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в Тольятти для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, - пояснили в прокуратуре.