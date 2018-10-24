2018-10-24T22:31:47+03:00
Звезды

Юрий Дудь: Кто украл ноутбук рэпера Gone.Fludd в Самаре – верните!

Неизвестные в Самаре украли ноутбук у популярного рэпера Александр Бузе
Евгения ВАСИНА
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Вернул ли злодеи ноутбук?Вернул ли злодеи ноутбук?
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В своем очередном интервью Юрий Дудь вспомнил о Самаре, правда не в радужном свете. 23 октября журналист в twitter выложил свой разговор с Александром Бузе, который более известен как рэпер Gone.Fludd.

Юрий Дудь поинтересовался, почему некоторые песни музыкант на концерте исполняет под плюс. Оказалось, в этом виноваты самарские злоумышленники.

- В прошлом туре, весной в Самаре у нас украли ноутбук со всеми проектами. Из-за того, что многие проекты утеряны, у нас есть только песни, которые мы можем скачать «ВКонтакте» и читать поверх. Новые песни, которые мы записали, мы читаем под минус, - признался музыкант.

Юрий Дуть в свою очередь в тирах к интервью обратился к тем, что присвоил ноутбук рэпера, с просьбой вернуть оборудование.

Справка КП:

Gone.Fludd (Гон.Фладд) – рэп-исполнитель. В 2009 году начил записывать свои первые треки. В 2015 году вышел проект "Формы и Пустота". Далее в 2016 - "High Lust" (2016), в 2017 - "Прилунение" и "ПринципСуперПозиции". В 2018 выпустил альбом - "Boys Don't Cry" (2018).

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