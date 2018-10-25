Под руинами взорвавшегося дома в Самаре нашли погибшего мужчину

СЕГОДНЯ 06:52 2018-10-25T06:52:15+03:00

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Как писала ранее «КП-Самара» в ночь с 24 на 25 октября в частном доме на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города Самары произошел взрыв, а затем начался пожар. В итоге от трехэтажного коттеджа остались одни руины. Взрывной волной повредило и соседнее здание. Предположительно причиной ЧП стал взрыв бытового газа. В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что в результате проведения аварийно-спасательных работ был обнаружен погибший мужчин. СУ СКР по Самарской области эту информацию подтвердили и добавили, что по факту гибели мужчины началась доследственная проверка.

- По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ Следственного комитета России по Самарской области начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняется личность погибшего, все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в следственном комитете.

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