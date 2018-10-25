2018-10-25T07:14:37+03:00
Общество

Жители Самарской области могут подать заявки на благоустройство дворов

В регионе продолжается проект «Формирование комфортной городской среды»
Евгения ВАСИНА
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А у вас во дворе комфортно?А у вас во дворе комфортно?Фото: Архив "КП"
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В Самарской области продолжается прием заявок на благоустройство дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». Для участия необходимо жителям провести общее собрание собственников, определиться с видами работ, подготовить схемы или эскизы того, что они хотят видеть в своем дворе. Затем эти документы следует передать в органы местной власти.

После подачи пакета документов, территории присваиваются баллы. Критериев оценки несколько: количество собственников, уровень собираемость платы за ЖКУ и капремонт, количество участников общего собрания. Чем больше баллов – тем больше шансов попасть в первоочередной список программы.

Так, жители дома №18 по ул.Егорова в Новокуйбышевске уже собрали полный пакет документов, и их двор один из первых в очереди на благоустройство в следующем году, а жители домов по пр. Победы в Новокуйбышевске подали заявку на благоустройство ещё осенью прошлого года, и уже получили благоустроенный двор.

В этом году в Новокуйбышевске благодаря проекты «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 11 дворов и 12 общественных территорий. Потратили на это 103 млн рублей. Однако ещё 388 придомовых территорий Новокуйбышевска требуют капитального ремонта.

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