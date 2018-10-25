В Тольятти нашли родителей юного пешехода, пострадавшего в ДТП

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-25T07:31:17+03:00

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Минувшим вечером в Тольятти разыскивали родителей мальчика, попавшего в ДТП. Днем, 24 октября, примерно в 17:00 в районе дома 125 по ул. Ларина водитель автомобиля "Газель" допустил наезд на мальчика 10-12 лет. Юный пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого перекрестка. А «Газель» в это время ехала по ул. Ларина со стороны ул. Ленина в направлении ул. Новозаводской, об этом сообщает группа «ГИБДД Тольятти».

В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы и без сознания был доставлен в больницу. У ребенка не было при себе телефону, поэтому его родных искали через социальные сети. Уже в девятом часу вечера родители мальчика были найдены. Сейчас пострадавший в больнице.