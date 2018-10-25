2018-10-25T07:31:17+03:00
Происшествия

В Тольятти нашли родителей юного пешехода, пострадавшего в ДТП

Мальчик попал под колеса автомобиля "Газель"
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото группы "ГИБДД Тольятти"Фото группы "ГИБДД Тольятти"
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в Тольятти разыскивали родителей мальчика, попавшего в ДТП. Днем, 24 октября, примерно в 17:00 в районе дома 125 по ул. Ларина водитель автомобиля "Газель" допустил наезд на мальчика 10-12 лет. Юный пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого перекрестка. А «Газель» в это время ехала по ул. Ларина со стороны ул. Ленина в направлении ул. Новозаводской, об этом сообщает группа «ГИБДД Тольятти».

В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы и без сознания был доставлен в больницу. У ребенка не было при себе телефону, поэтому его родных искали через социальные сети. Уже в девятом часу вечера родители мальчика были найдены. Сейчас пострадавший в больнице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зимой в Самаре испытают новый антигололедный реагент
В Сызрани у бизнес-леди арестовали электронные весы из-за долга перед знакомой
В Самарской области разыскивают пропавшего 12-летнего школьника
В Тольятти 7-летняя девочка на ходу выпала из машины
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении строительного крана
В Самаре вернули холодную воду в дома жителей Железнодорожного района
В Сызрани агроном-любитель выращивал у себя в подвале коноплю
Взрыв в трехэтажном доме в Самаре: хозяева задолжали за газ больше 40 тыс рублей
С космодрома Плесецк успешно запустили ракету «Союз» с самарскими двигателями
Билайн предлагает самарцам флагманские смартфоны Huawei по специальной цене
Самарцы предложили Азарову и Лапушкиной прокатиться на автобусе № 50
В Самаре завели дело на сельчанина, изнасиловавшего женщину в строительном вагончике
В Самарской области грипп и ОРВИ за неделю подхватили более 8,7 тысяч человек
Баскетболисты «Самары» обыграли «Урал» в матче Суперлиги
Жители Самарской области могут подать заявки на благоустройство дворов
Под руинами взорвавшегося дома в Самаре нашли погибшего мужчину
Юрий Дудь: Кто украл ноутбук рэпера Gone.Fludd в Самаре – верните!
Жена самарского олигарха порадовала подписчиков, показав шикарную грудь
Не все так гладко: прокуратура проверила тольяттинский Дом ребенка и Центр помощи детям, оставшимся без родителей
Ждем тепла: отопления во все дома Самары должно прийти до конца недели
Юный самарец Георгий Макоян стал призером всероссийских соревнований по настольному теннису
Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович – о матче против Дзюбы: «Никакого соперничества нет. Желаю ему удачи»
В Самаре открыли мемориальную доску памяти Героя Советского Союза Дмитрия Устинова