2018-10-25T08:08:12+03:00
Спорт

Баскетболисты «Самары» обыграли «Урал» в матче Суперлиги

Эта победа стала для самарской команды четвертой подряд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В среду, 24 октября, в Екатеринбурге прошел очередной матч чемпионата Суперлиги по баскетболу. Встречались БК «Самара» и местный «Урал». В этой игре самарские баскетболисты вышли победителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде самарцы уступили хозяевам со счетом 21:23, но во втором они сначала выровнили ситуацию, а затем добились преимущества в 9 очков. На большой перерыв команды ушли при счете 49:40. Во второй половине игры самарцы снова повели в счете, а на последних минутах вырвались вперед на 15 очков. Перевернуть ход встречи в свою пользу уральцы не смогли. В итоге матч закончился победой «Самары» со счетом 93:79. Эта победа стала для самарской команды уже четвертой подряд.

В этом матче больше всего отличились Игорь Смыгин, который принес команде 16 очков, а также Алексей Нестеров, на счету которого 14 очков и 11 подборов, и Владимир Пичкуров, набравший 14 очков.

Отметим, что сейчас самарская команда находится в числе лидеров Суперлиги. Следующий матч она проведет в Москве в субботу, 27 октября. Там она в рамках Кубка России встретится с МБА.

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