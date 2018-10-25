В Самарской области грипп и ОРВИ за неделю подхватили более 8,7 тысяч человек

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-25T08:34:33+03:00

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В Самарской области по-прежнему сохраняется сезонный рост заболеваемости. Только за минувшую неделю грипп и ОРВИ «подкосили» 8767 жителей региона, в том числе 4533 жителя Самары. В целом же, как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, ситуация в губернии находится на неэпидемическом уровне.

- В настоящее время в регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы и риновирусы, - рассказали в ведомстве.

В регионе продолжается прививочная кампания. По состоянию на 18 октября против гриппа было привито 682943 человека — это 21,3% от численности населения области: 174371 ребенок и 508572 взрослых, в том числе 4998 беременных.

Напомним, что вчера, 24 октября, в Самарскую область досрочно доставили вторую партию вакцин для детей. Вакцины для взрослых планируется завезти в регион в начале следующей недели.