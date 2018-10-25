2018-10-25T08:59:02+03:00
Происшествия

В Самаре завели дело на сельчанина, изнасиловавшего женщину в строительном вагончике

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Насильника задержали на одной из стройплощадок в Куйбышевском районеНасильника задержали на одной из стройплощадок в Куйбышевском районеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские правоохранители завершили проверку по факту изнасилования 41-летней местной жительницы в строительном вагончике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ЧП произошло на минувшей неделе в совхозе Волгарь Куйбышевского района. По словам самарчанки, некий мужчина сначала избил ее, а затем вступил с ней в сексуальный контакт против ее воли. Женщина указала приметы нападавшего, по которым полицейские установили его личность. Предполагаемым преступником оказался 41-летний житель одного из сел Самарской области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. Полицейские задержали мужчину на территории одной из строительных площадок Куйбышевского района.

На днях в СУ СК по Самарской области по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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