В Самаре завели дело на сельчанина, изнасиловавшего женщину в строительном вагончике
Самарские правоохранители завершили проверку по факту изнасилования 41-летней местной жительницы в строительном вагончике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, ЧП произошло на минувшей неделе в совхозе Волгарь Куйбышевского района. По словам самарчанки, некий мужчина сначала избил ее, а затем вступил с ней в сексуальный контакт против ее воли. Женщина указала приметы нападавшего, по которым полицейские установили его личность. Предполагаемым преступником оказался 41-летний житель одного из сел Самарской области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. Полицейские задержали мужчину на территории одной из строительных площадок Куйбышевского района.
На днях в СУ СК по Самарской области по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.