Самарцы предложили Азарову и Лапушкиной прокатиться на автобусе № 50

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-25T09:39:04+03:00

Горожане хотят, чтобы и чиновники оценили всю прелесть поездки в переполненных автобусах

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Работа общественного транспорта, обслуживающего Красноглинский район Самары, по-прежнему вызывает недовольство местных жителей. Несмотря на увеличение количества автобусов и изменения интервалов движения, горожане все равно жалуются на переполненные автобусы и на то, что их трудно дождаться. Устав от постоянных проблем с транспортом, жители Красноглинского района предложили главе региона и мэру Самары лично проехаться на автобусах и оценить всю прелесть поездок в час пик.

- Уважаемые Дмитрий Азаров, Елена Лапушкина и администрация Самары, не хотите ли прокатиться в автобусе под номером 50, идущим из поселка Управленческий? - обратилась одна из жительниц города к чиновникам в Твиттере, приложив фотографию переполненного автобуса.

Предложение подхватили и самарцы, которые передвигаются на автобусе №79, курсирующем от поселка Прибрежный до Барбошиной поляны.

- Работа автобуса № 79 оставляет желать лучшего. Постоянно нарушает расписание, а точнее просто не приезжает. К примеру, на прошлой неделе в 15 часов автобус вообще не пришел. Пришлось два часа ждать следующий. Ну и как людям жить, спрашивается? - возмущаются самарцы.

Отметим, что пока ни губернатор Дмитрий Азаров, ни глава Самары Елена Лапушкина никак не отреагировали на предложения горожан.