2018-10-25T09:46:29+03:00
Умные вещи

Билайн предлагает самарцам флагманские смартфоны Huawei по специальной цене

Модную модель с отличной камерой можно получить всего за 633 рубля в месяц
Кирилл КАРИМОВ
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С 22 октября 2018 года в офисах продаж и интернет магазине Билайн можно приобрести смартфоны Huawei по специальной цене. Для этого достаточно выбрать понравившуюся модель смартфона и решить, каким образом будет совершена покупка: в комплекте с услугами связи и по выгодной цене, в кредит и без переплаты или за полную стоимость.

По условиям акции, приобретая смартфон по специальной цене вместе с услугами связи, покупатель оплачивает полную стоимость тарифа «ВСЁмоё3» сроком на 6 месяцев или «ВСЁмоё2» сроком на 2 месяца в зависимости от выбранной модели. Пакет услуг связи предоставляется в подарок за счет скидки на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи.

Например, чтобы приобрести новый Huawei Mate 20 lite по выгодной цене, - всего за 633 рубля в месяц, клиенту необходимо подключиться к тарифу «ВСЕмое3» и оплатить 6 месяцев услуг связи.

Новый смартфон Huawei Mate 20 lite является одной из флагманских моделей, оснащен двойной основной камерой 20 МП + 2 МП и двойной фронтальной камерой 24 МП + 2 МП с искусственным интеллектом, что позволяет сделать фотографии более выразительными и яркими. Искусственный интеллект распознает сценарии съемки из 22 категорий и оптимизирует настройки камеры, чтобы фотографии пользователей выглядели как профессиональные. Флагманский процессор HUAWEI Kirin 710 с технологическим процессом 12 нм обеспечивает плавную работу системы, оптимизирует энергопотребление и предоставляет полное погружение в игры. Благодаря процессорам ISP и DSP повышается эффективность работы камеры.

В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Акция действует с 22.10.2018 по 28.11.2018 только в офисах продаж Билайн. Подробнее об акции, правилах, сроках и месте ее проведения на beeline.ru.

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