2018-10-25T09:58:14+03:00
Общество

С космодрома Плесецк успешно запустили ракету «Союз» с самарскими двигателями

Детали для первой и второй ступеней ракеты-носителя собрали на заводе «Кузнецов»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПАО "Кузнецов"Фото: ПАО "Кузнецов"
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В четверг, 25 октября, в 3:15 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.16», двигатели для которой были изготовлены на самарском ПАО «Кузнецов».

- Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2-1б» двигатели РД-107А/108А предприятия отработали штатно, - рассказали в пресс-службе ПАО «Кузнецов».

Старт ракеты прошел успешно, космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.

Как отмечают представители предприятия, двигатели для первой и второй ступеней ракет-носителей типа Р-7, в том числе типа «Союз», которые серийно выпускаются на «Кузнецове», имеют статистическую надежность в более чем 99,9%.

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