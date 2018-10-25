2018-10-25T10:28:11+03:00
Происшествия

В Сызрани агроном-любитель выращивал у себя в подвале коноплю

Полицейские нашли в его доме 40 кустов конопли и 450 г марихуаны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Сызрани полицейские задержали «криминального садовода». Местный житель устроил в подвале своего частного дома теплицу, где выращивал коноплю.

По данным ГУ МВД по Самарской области, мужчина приобретал семена по почте, а затем возделывал свои растения по всем правилам агрономии, в том числе создал благоприятную температуру и покупал необходимые удобрения. Он снимал два урожая в год. В ходе обысков полицейские нашли и изъяли у сызранца 40 кустов конопли и около 450 граммов марихуаны. Они задержали агронома-любителя прямо по месту жительства.

- Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Он рассказал, что коноплю выращивал для дальнейшего употребления без цели сбыта, - рассказали полицейские.

В отношении сызранца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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