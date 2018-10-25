В Самаре вернули холодную воду в дома жителей Железнодорожного района
Коммунальщики устранили аварию на водоводе
Улица Мориса Тореза все еще остается закрытой для проездаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники Самарских коммунальных систем устранили коммунальную аварию, из-за которой жители 150 домов в Железнодорожном районе остались без холодной воды.
Напомним, ЧП произошло в ночь на среду, 24 октября, в районе улицы Мориса Тореза на водоводе диаметром 900 мм. Как сообщает пресс-служба компании, рабочие завершили земляные и ремонтные работы на месте ЧП вчера вечером, 24 октября. Водоснабжение было восстановлено в 23:00. Несмотря на это, участок улицы Мориса Тореза, который был перекрыт от улицы Карбышева до улицы Энтузиастов, все еще остается закрытым для проезда.