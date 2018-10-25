2018-10-25T11:20:22+03:00
Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении строительного крана

Правоохранители предполагают, что при производстве работ были допущены нарушения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при падении башенного крана на строительной площадке, расположенной на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, ЧП произошло в среду, 24 октября, примерно в 11:20. По данным правоохранителей, у крана подломились опоры, и он начал заваливаться на бок. При падении строительной техники из кабины управления выпал крановщик - 34-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы и скончался в реанимации. Кроме того, рухнувший кран повредил три автомобиля: КамАЗ, Audi и Renault. По версии следователей, трагедия произошла из-за нарушений, допущенных при производстве работ.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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