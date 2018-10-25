В Самаре возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении строительного крана
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при падении башенного крана на строительной площадке, расположенной на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
Напомним, ЧП произошло в среду, 24 октября, примерно в 11:20. По данным правоохранителей, у крана подломились опоры, и он начал заваливаться на бок. При падении строительной техники из кабины управления выпал крановщик - 34-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы и скончался в реанимации. Кроме того, рухнувший кран повредил три автомобиля: КамАЗ, Audi и Renault. По версии следователей, трагедия произошла из-за нарушений, допущенных при производстве работ.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.