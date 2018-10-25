2018-10-25T11:35:39+03:00
Происшествия

В Тольятти 7-летняя девочка на ходу выпала из машины

Водителя уже привлекли к ответственности за несколько правонарушений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Юная пассажирка не была пристегнута ремнем безопасностиЮная пассажирка не была пристегнута ремнем безопасностиФото: Архив "КП"
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В среду, 24 октября, около 22:00 на Московском проспекте в Тольятти произошло необычное ДТП с участием ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 31-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при выезде на кольцевую развязку в районе дома № 8 по Московскому проспекту «потерял» свою пассажирку — 7-летнюю девочку. Малышка находилась на заднем сиденье машины вместе со своей матерью. Обе не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате случившегося девочка получила травмы и ей понадобилась помощь медиков.

Как отмечают правоохранители, водителя отечественной легковушки уже привлекли к ответственности по факту произошедшего. В частности, его наказали за незаконную предпринимательскую деятельность, отсутствие полиса ОСАГО и перевозку детей с нарушением правил.

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