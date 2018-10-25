В Самарской области разыскивают пропавшего 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-25T11:54:17+03:00

Мальчик уже не в первый раз уходит из дома

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Полицейские и родственники вновь разыскивают 12-летнего жителя Центрального района Тольятти Тимура Бикбаева. В среду, 24 октября, с 15:00 до 16:10 мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, подросток уже не в первый раз уходит из дома и склонен к бродяжничеству. Один из недавних случаев произошел в середине сентября. Тогда Тимур ушел из школы и пропадал неизвестно где около трех дней. В конечном итоге мальчика все-таки удалось найти.

Приметы: на вид 12 лет, рост 155 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, смуглое лицо, карие глаза. В день исчезновения Тимур был одет в жилет без рукавов серо-синего цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, кроссовки черно-синего цвета, при себе имел рюкзак серого цвета с полосками синего цвета и футбольный мяч.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УМВД по Тольятти по телефонам: 93-45-62, 93-48-52.