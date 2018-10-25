2018-10-25T11:54:17+03:00
Общество

В Самарской области разыскивают пропавшего 12-летнего школьника

Мальчик уже не в первый раз уходит из дома
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские и родственники вновь разыскивают 12-летнего жителя Центрального района Тольятти Тимура Бикбаева. В среду, 24 октября, с 15:00 до 16:10 мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, подросток уже не в первый раз уходит из дома и склонен к бродяжничеству. Один из недавних случаев произошел в середине сентября. Тогда Тимур ушел из школы и пропадал неизвестно где около трех дней. В конечном итоге мальчика все-таки удалось найти.

Приметы: на вид 12 лет, рост 155 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, смуглое лицо, карие глаза. В день исчезновения Тимур был одет в жилет без рукавов серо-синего цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, кроссовки черно-синего цвета, при себе имел рюкзак серого цвета с полосками синего цвета и футбольный мяч.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УМВД по Тольятти по телефонам: 93-45-62, 93-48-52.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зимой в Самаре испытают новый антигололедный реагент
В Сызрани у бизнес-леди арестовали электронные весы из-за долга перед знакомой
В Тольятти 7-летняя девочка на ходу выпала из машины
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении строительного крана
В Самаре вернули холодную воду в дома жителей Железнодорожного района
В Сызрани агроном-любитель выращивал у себя в подвале коноплю
Взрыв в трехэтажном доме в Самаре: хозяева задолжали за газ больше 40 тыс рублей
С космодрома Плесецк успешно запустили ракету «Союз» с самарскими двигателями
Билайн предлагает самарцам флагманские смартфоны Huawei по специальной цене
Самарцы предложили Азарову и Лапушкиной прокатиться на автобусе № 50
В Самаре завели дело на сельчанина, изнасиловавшего женщину в строительном вагончике
В Самарской области грипп и ОРВИ за неделю подхватили более 8,7 тысяч человек
Баскетболисты «Самары» обыграли «Урал» в матче Суперлиги
В Тольятти нашли родителей юного пешехода, пострадавшего в ДТП
Жители Самарской области могут подать заявки на благоустройство дворов
Под руинами взорвавшегося дома в Самаре нашли погибшего мужчину
Юрий Дудь: Кто украл ноутбук рэпера Gone.Fludd в Самаре – верните!
Жена самарского олигарха порадовала подписчиков, показав шикарную грудь
Не все так гладко: прокуратура проверила тольяттинский Дом ребенка и Центр помощи детям, оставшимся без родителей
Ждем тепла: отопления во все дома Самары должно прийти до конца недели
Юный самарец Георгий Макоян стал призером всероссийских соревнований по настольному теннису
Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович – о матче против Дзюбы: «Никакого соперничества нет. Желаю ему удачи»
В Самаре открыли мемориальную доску памяти Героя Советского Союза Дмитрия Устинова