2018-10-25T12:21:16+03:00
Общество

В Сызрани у бизнес-леди арестовали электронные весы из-за долга перед знакомой

Также женщине запретили выезжать за границу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предпринимательница сначала не хотела выплачивать долг, но приставы нашли на нее управуПредпринимательница сначала не хотела выплачивать долг, но приставы нашли на нее управуФото: Архив "КП"
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В Сызрани судебные приставы разрешили долговой спор между двумя предпринимательницами.

Все началось с того, что женщины выкупили помещение у арендодатели и решили разделить его между собой. Одна из бизнесвумен обратилась в суд, чтобы получить свою часть имущества. Она оплатила судебные расходы и попросила коллегу возместить ей половину суммы, но та отказалась.

Приставы возбудили в отношении предпринимательницы исполнительное производство за неуплату долга в 45 тысяч рублей. Они вызвали женщину к себе в отдел, однако она так и не явилась. Визит к ней домой тоже результата не принес. В итоге приставы запретили ей выезжать за границу и регистрировать принадлежащие ей транспортные средства. Кроме того, они выяснили, что у бизнес-леди в банке есть 35 тысяч рублей. Их списали со счета. Также приставы арестовали торговое оборудование женщины - электронные весы.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, все эти меры все-таки заставили предпринимательницу погасить долг в 45 тысяч рублей и оплатить исполнительский сбор в 3 тысячи рублей.

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