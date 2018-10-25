2018-10-25T12:40:48+03:00
Общество

Зимой в Самаре испытают новый антигололедный реагент

Ожидается, что эта экспериментальная смесь будет активнее растворять наледь
Анастасия ФИЛАТОВА
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Снегоуборочную технику уже подготовили к предстоящей зимеСнегоуборочную технику уже подготовили к предстоящей зиме
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Самару уже вовсю готовят к предстоящей зиме: закупают новую спецтехнику и различные реагенты. По данным городской администрации, этой зимой на борьбу со снегом выведут более 780 единиц техники: погрузчики, тракторы, самосвалы, комбинированные машины и малогабаритные погрузчики.

- В настоящее время в собственности у муниципальных предприятий находится 403 спецмашины. В том числе уборкой улиц будут заниматься 15 новых машин, которые мы закупили в этом году. Еще 380 единиц спецтехники управляющих компаний будут убирать дворы, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах власти города уже закупили 18 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 15,5 тысяч тонн химических реагентов. Помимо этого, в этом году на городских магистралях и центральных улицах испробуют экспериментальный реагент — специальную двухкомпонентную смесь, которая намного активнее растворяет наледь.

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