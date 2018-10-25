В ноябре из Самары запустят прямые рейсы до Омска

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-25T13:21:16+03:00

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В конце этого года аэропорт Курумоч начнет обслуживать рейсы авиакомпании «Ижавия» - это единственный государственный авиаперевозчик в ПФО. Компания планирует открыть рейсы из Самары в 11 городов. Новым для самарских пассажиров станет маршрут в Омск. Предполагается, что его будет обслуживать самолет типа ЯК-42.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, 28 ноября начнутся полеты в Омск и Новосибирск, 29 ноября — на Минеральные воды и Краснодар, 30 ноября — в Симферополь и Сочи, 2 декабря — Сургут, Тюмень и Екатеринбург, а 3 декабря — Нижневартовск и Челябинск.

Курумоч будет представлять собой узловой трансферный аэропорт. Пассажиры северных и восточных аэропортов сначала будут прилетать в Самару, а отсюда уже отправляться на юг и наоборот.