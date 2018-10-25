Заявок на конкурс "Лидеры России" больше всего в ПФО поступило из Самарской области

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-25T13:29:32+03:00

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Прием заявок на конкурс «Лидеры России» 2018-2019 гг. завершен. Из России и 68 стран мира поступило более 227 тысяч заявок. Эти данные приводит правительство Самарской области.

Из Приволжского федерального округа поступили 18,9% заявок. Самарская область среди регионов ПФО находится на первом месте по количеству поступивших заявок – 19,28%. На втором и третьем местах: Республика Башкортостан (18,92%) и Нижегородская область (13,12%). Далее идут Республика Татарстан (11,68%), Пермский край (7,54%), Саратовская область (5,75%), Удмуртская Республика (4,89%), Оренбургская область (3,99%), Чувашская Республика (3,31%), Ульяновская (2,84%), Кировская (2,55%), Пензенская (2,53%) области, Республики Мордовия (2,32%) и Марий Эл (1,28%). Самарский регион является также лидером по эффективности регистрации.

- «Лидеры России - это замечательный проект, возлагаю на него очень большие надежды. Меня эта активность жителей области не удивляет. В городах и селах губернии живут энергичные люди, которые умеют ставить перед собой цели и достигать их, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Регистрация на конкурс – это только первый шаг. Всем, кто зарегистрировался, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18:00 27 октября (по местному времени) нужно записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Все, кто не сделает это в срок, не смогут принять участие в остальных этапах конкурса и не будут допущены до дистанционного тестирования.

- Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса «Лидеры России» и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека. Однако, помимо регистрации, кандидатам необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтервью, - напоминает Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Большее число участников конкурса - граждане РФ, на иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок. Женщин в конкурсе меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин, соответственно - 75,7%. Возрастное распределение в конкурсе: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% - в возрасте до 35 лет.