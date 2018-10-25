В Самарской области двое мужчин могут сесть на 5 лет за 10 пойманных вилами щук

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-25T13:47:58+03:00

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Недавно сотрудники сызранской полиции поймали двоих мужчин, которые незаконно ловили рыбу в Волге. Браконьерами оказались жители Тольятти. До того, как их «засекли» полицейские, они успели наловить 10 щук с помощью «острога». Это орудие ловли, которое представляет собой вилы с несколькими зубьями, запрещено.

Как сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте, сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.