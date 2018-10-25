2018-10-25T13:47:58+03:00
Общество

В Самарской области двое мужчин могут сесть на 5 лет за 10 пойманных вилами щук

Браконьеры нанесли ущерб в 2,5 тысячи рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Жители Тольятти приехали в Сызрань и наловили там 10 щукЖители Тольятти приехали в Сызрань и наловили там 10 щукФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Недавно сотрудники сызранской полиции поймали двоих мужчин, которые незаконно ловили рыбу в Волге. Браконьерами оказались жители Тольятти. До того, как их «засекли» полицейские, они успели наловить 10 щук с помощью «острога». Это орудие ловли, которое представляет собой вилы с несколькими зубьями, запрещено.

Как сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте, сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нефтепеработчики выпустили в Волгу 75 тысяч мальков сазана и толстолобика
МЧС: В Самарской области ожидаются сильный ветер и дождь
В Самаре поднимут тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянки
Куйбышевский НПЗ представил пример успешного предприятия
Взрыв в трехэтажном доме в Самаре: появилось видео извлечения погибшего пенсионера из-под завалов
"АКОМ" провел экскурсию по профориентации для жигулевских школьников
На звание "Мисс самарская полиция-2018" претендует следователь Елена Дорохова
В Самаре ищут варианты для создания "пересадочных" тарифов на общественном транспорте
ГУ МВД: одного из участников смертельного ДТП под Сызранью удалось откачать
В Самаре автобусы № 61 начнут ходить раньше
До стадиона «Самара Арена» начнет ходить регулярный трамвай
Фрунзенский мост соединил берега реки Самары
В Самарской области на трассе в ДТП погибли три человека
Заявок на конкурс "Лидеры России" больше всего в ПФО поступило из Самарской области
В ноябре из Самары запустят прямые рейсы до Омска
Зимой в Самаре испытают новый антигололедный реагент
В Сызрани у бизнес-леди арестовали электронные весы из-за долга перед знакомой
В Самарской области разыскивают пропавшего 12-летнего школьника
В Тольятти 7-летняя девочка на ходу выпала из машины