В Самарской области на трассе в ДТП погибли три человека

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-25T14:08:30+03:00

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии

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Днем в четверг, 25 октября, примерно в 13:30 на 12 км трассы "Обход г. Сызрани" в Сызранском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Там лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lacetti с номерами Оренбургской области и KIA Cerato с номерами Ульяновской области. После удара одна из машин вылетела в кювет.

- В результате случившегося погибли три человека. Водитель и пассажирка Chevrolet - 58-летний мужчина и 56-летняя женщина - скончались на месте, а водитель KIA - 32-летний мужчина - по дороге в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и спасатели. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия.