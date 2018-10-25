Фрунзенский мост соединил берега реки Самары
Строители Фрунзенского мостового перехода завершили один из важнейших этапов работ. Они смонтировали крайние участки пролетного строения моста через реку Самару, соединив тем самым оба ее берега. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
По словам начальника участка Олега Соколенко, сейчас пролетное строение поддерживают временные конструкции, прежде чем его опустят на опорные части, рабочим предстоит выполнить сварку всех стыков и обустроить болтовые соединения.
- В течение месяца мы завершим монтаж пролетного строения и приступим к устройству плиты проезжей части, - рассказал эксперт по строительному контролю группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» Руслан Мансумов.
Основанием проезжей части станет монолитная плита, которая будет объединена с металлической конструкцией пролетного троения. Работы по бетонированию крайних участков пролета начнутся уже в этом году. Завершить их планируется не позже середины 2019 года.