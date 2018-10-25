Фрунзенский мост соединил берега реки Самары

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-25T14:35:35+03:00

В скором времени рабочие приступят к устройству плиты проезжей части

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Строители Фрунзенского мостового перехода завершили один из важнейших этапов работ. Они смонтировали крайние участки пролетного строения моста через реку Самару, соединив тем самым оба ее берега. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По словам начальника участка Олега Соколенко, сейчас пролетное строение поддерживают временные конструкции, прежде чем его опустят на опорные части, рабочим предстоит выполнить сварку всех стыков и обустроить болтовые соединения.

- В течение месяца мы завершим монтаж пролетного строения и приступим к устройству плиты проезжей части, - рассказал эксперт по строительному контролю группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» Руслан Мансумов.

Основанием проезжей части станет монолитная плита, которая будет объединена с металлической конструкцией пролетного троения. Работы по бетонированию крайних участков пролета начнутся уже в этом году. Завершить их планируется не позже середины 2019 года.