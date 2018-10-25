2018-10-25T15:58:59+03:00
Общество

До стадиона «Самара Арена» начнет ходить регулярный трамвай

Он будет курсировать от Барбошиной поляны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый трамвайный маршрут запустят в ноябреНовый трамвайный маршрут запустят в ноябреФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре появится новый трамвайный маршрут, на котором можно будет доехать от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена». Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

По словам чиновника, трамвай начнет курсировать со следующего четверга, 1 ноября. Пока интервал движения составов по данному маршруту составит 30 минут. Жители Самары смогут доехать на трамвае до стадиона «Самара Арена», а затем пересесть на автобусы до микрорайона Крутые Ключи, поселков Мехзавод, Красная Глинка, Управленческий или до Новосемейкино. В частности, это автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 110, 205, 210, 295, 410а и 492. Остановка находится на Московском шоссе в 50 метрах от трамвайного кольца.

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