СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-25T15:58:59+03:00

Он будет курсировать от Барбошиной поляны

Изменить размер текста: A A

В Самаре появится новый трамвайный маршрут, на котором можно будет доехать от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена». Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

По словам чиновника, трамвай начнет курсировать со следующего четверга, 1 ноября. Пока интервал движения составов по данному маршруту составит 30 минут. Жители Самары смогут доехать на трамвае до стадиона «Самара Арена», а затем пересесть на автобусы до микрорайона Крутые Ключи, поселков Мехзавод, Красная Глинка, Управленческий или до Новосемейкино. В частности, это автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 110, 205, 210, 295, 410а и 492. Остановка находится на Московском шоссе в 50 метрах от трамвайного кольца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мэрии Самары рассматривают изменение стоимости проезда, но не с 1 ноября

В Департаменте транспорта сейчас делают расчеты, чтобы понять, на сколько можно увеличить стоимость с учетом интересов всех сторон (подробности)

В Самаре автобусы № 61 начнут ходить раньше

Расписание решили поменять по многочисленным просьбам горожан (подробности)

До стадиона «Самара Арена» начнет ходить регулярный трамвай

Он будет курсировать от Барбошиной поляны (подробности)