2018-10-25T15:40:38+03:00
Происшествия

ГУ МВД: одного из участников смертельного ДТП под Сызранью удалось откачать

За жизнь водителя KIA сейчас борются врачи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Стали известны новые подробности смертельной аварии, которая произошла днем в четверг, 25 октября, в Сызранском районе.

Напомним, там на 12 км дороги «Обход г. Сыграни» около 13:30 лоб в лоб столкнулись KIA Cerato и Chevrolet Lacetti. В результате случившегося водитель американского автомобиля и его пассажирка — 58-летний мужчина и 56-летняя женщина — скончались от полученных травм на месте происшествия. Ранее сообщалось, что 32-летний водитель KIA скончался по дороге в больницу, однако, как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, мужчину удалось откачать. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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