На звание "Мисс самарская полиция-2018" претендует следователь Елена Дорохова

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-25T16:52:54+03:00

Елена ждет помощи от своих друзей и читателей "Комсомолки" Фото: Из архива "КП"

Девушки в форме активно принимают участие в конкурсе и присылают свои заявки

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Девушки в погонах продолжают присылать заявки на конкурс "Мисс самарская полиция-2018", который проводит "Комсомольская правда-Самара", региональное ГУ МВД и общественный совет Главка. Среди претендентов - младший лейтенант Елена Дорохова, следователь из отдела МВД по Шенталинскому району.

- Для меня служба в полиции – это не просто отдача своей профессии, но и прежде всего верность и долг! С детских лет я мечтала, что когда-нибудь и я буду служить Родине и носить это обмундирование. Родители всегда мне доверяли и поддерживали в моем выборе. И вот поставив перед собой цель, добиться своей детской мечты, теперь, я служу в О МВД России по Шенталинскому району! - говорит в своей анкете Елена.

Страж порядка отмечает, что работа полицейских - опасна, требует терпения, крепких нервов и особой выдержки.

Для участия в конкурсе необходимо до 29 октября прислать на электронную почту kpsamara@phkp.ru, mvd63@mvd.gov.ru, sergo966@gmail.com, mikhail.goryunov@phkp.ru свою фотографию и рассказ о себе. Проголосовать за участниц жители Самарской области смогут с 30 октября до 7 ноября. Участницы и победителей конкурса ждут ценные призы и подарки!

Ознакомиться с другими участницами конкурса можно по ССЫЛКЕ

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