2018-10-25T16:01:48+03:00
Общество

"АКОМ" провел экскурсию по профориентации для жигулевских школьников

Экскурсии были организованы в рамках областной Недели труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
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22-26 октября на аккумуляторном производстве «АКОМ» в Жигулевске побывали учащиеся девяти городских школ.

На этот раз профориентация прошла особенно увлекательно: после ознакомительной экскурсии подросткам предложили разделиться на команды и своими руками собрать аккумулятор-макет, аналогичный продукции «АКОМ». Идея была принята с огромным энтузиазмом. Оценивалась скорость работы и ее качество, умение работать в команде. Победители были награждены специальными грамотами от компании «АКОМ», и абсолютно все юные гости предприятия получили вкусные призы и сувениры. Лучший результат показала команда школы №14, собравшая модель аккумулятора за всего 10 минут и без ошибок.

Благодаря таким мероприятиям, у молодежи есть отличный шанс как можно раньше определиться с выбором будущей профессии, а значит, положительно решить вопрос трудоустройства. Группа компаний «АКОМ» - отличное место для начала карьеры, возможность получить бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалистами аккумуляторной отрасли. Компания находится в постоянном динамичном развитии, и у ее сотрудников есть реальные перспективы профессионального роста.

СПРАВКА КП

Завод «АКОМ» - флагман аккумуляторной промышленности России – на постоянной основе предоставляет школьникам и студентам возможность ознакомиться с работой предприятия, увидеть весь процесс производства АКБ, узнать о востребованных профессиях, задать специалистам интересующие вопросы.

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