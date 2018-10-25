2018-10-25T17:04:13+03:00
Общество

Куйбышевский НПЗ представил пример успешного предприятия

Нефтепереработчики поделились с коллегами своими решениями производственных и экологических задач
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
На выставке специалисты КНПЗ представили промежуточные итоги модернизацииНа выставке специалисты КНПЗ представили промежуточные итоги модернизацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На XII международной специализированной выставке «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» ключевой экспозицией стал стенд компании «Роснефть» - одиннадцати дочерних предприятий Компании, ведущих разноплановую деятельность на территории Самарского региона.

Специалисты КНПЗ представили промежуточные итоги модернизации: за последние несколько лет здесь были пущены установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга FCC с секцией ГФУ, установка по производству метилтретбутилового эфира. Обновление производства продолжается: сегодня на заводе строится сразу несколько значимых новых установок.

КНПЗ уделяет особое внимание качеству продукции и стабильно производит топливо высшего класса Евро-5. Подтверждение тому – многочисленные награды, из которых самая значимая – премия «Сто лучших товаров России». По результатам последнего конкурса престижного знака качества была удостоена высокооктановая добавка к топливу, производство которой мы начали с вводом в эксплуатацию установки МТБЭ.

Сегодня перед Куйбышевским НПЗ стоят задачи повышения операционной эффективности производства, снижения затрат и увеличения маржинальности продукции.

Куйбышевский НПЗ представил пример успешного предприятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нефтепеработчики выпустили в Волгу 75 тысяч мальков сазана и толстолобика
МЧС: В Самарской области ожидаются сильный ветер и дождь
В Самаре поднимут тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянки
Взрыв в трехэтажном доме в Самаре: появилось видео извлечения погибшего пенсионера из-под завалов
"АКОМ" провел экскурсию по профориентации для жигулевских школьников
На звание "Мисс самарская полиция-2018" претендует следователь Елена Дорохова
В Самаре ищут варианты для создания "пересадочных" тарифов на общественном транспорте
ГУ МВД: одного из участников смертельного ДТП под Сызранью удалось откачать
В Самаре автобусы № 61 начнут ходить раньше
До стадиона «Самара Арена» начнет ходить регулярный трамвай
Фрунзенский мост соединил берега реки Самары
В Самарской области на трассе в ДТП погибли три человека
В Самарской области двое мужчин могут сесть на 5 лет за 10 пойманных вилами щук
Заявок на конкурс "Лидеры России" больше всего в ПФО поступило из Самарской области
В ноябре из Самары запустят прямые рейсы до Омска
Зимой в Самаре испытают новый антигололедный реагент
В Сызрани у бизнес-леди арестовали электронные весы из-за долга перед знакомой
В Самарской области разыскивают пропавшего 12-летнего школьника
В Тольятти 7-летняя девочка на ходу выпала из машины