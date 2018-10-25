Куйбышевский НПЗ представил пример успешного предприятия.

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-25T17:04:13+03:00

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На XII международной специализированной выставке «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» ключевой экспозицией стал стенд компании «Роснефть» - одиннадцати дочерних предприятий Компании, ведущих разноплановую деятельность на территории Самарского региона.

Специалисты КНПЗ представили промежуточные итоги модернизации: за последние несколько лет здесь были пущены установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга FCC с секцией ГФУ, установка по производству метилтретбутилового эфира. Обновление производства продолжается: сегодня на заводе строится сразу несколько значимых новых установок.

КНПЗ уделяет особое внимание качеству продукции и стабильно производит топливо высшего класса Евро-5. Подтверждение тому – многочисленные награды, из которых самая значимая – премия «Сто лучших товаров России». По результатам последнего конкурса престижного знака качества была удостоена высокооктановая добавка к топливу, производство которой мы начали с вводом в эксплуатацию установки МТБЭ.

Сегодня перед Куйбышевским НПЗ стоят задачи повышения операционной эффективности производства, снижения затрат и увеличения маржинальности продукции.