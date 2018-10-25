2018-10-25T16:49:27+03:00
Общество

В Самаре поднимут тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянки

Планируется, что новые цены будут действовать до конца 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистам придется платить за принудительную эвакуацию авто на 200 рублей дорожеАвтомобилистам придется платить за принудительную эвакуацию авто на 200 рублей дорожеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области собираются повысить тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафстоянках. Региональное министерство экономического развития и инвестиций подготовило соответствующий проект постановления.

Увеличить цены на принудительную эвакуацию авто планируется только в Самаре. Вместо 1700 рублей автомобилистам придется платить 1900 рублей. В Тольятти цена останется прежней - 1700 рублей. Не изменятся тарифы для эвакуаторов и по региону - 1500 рублей.

Что касается тарифов на хранение автомобиля на штрафстоянке, то они повысятся по всей области. Согласно документу, опубликованному на сайте минэкономразвития, каждый полный час хранения автомобиля на штрафстоянке в Самаре будет стоить для категори А - 23 рубля, для категории B и D массой до 3,5 т - 46 рублей, категории D массой более 3,5 т и категорий C и E - 92 рубля, а для негабаритных транспортных средств - 138 рублей. В Тольятти за каждый полный час хранения автомобиля на штрафстоянке придется заплатить: 18 рублей, 36 рублей, 72 рубля и 108 рублей, соответственно.

Новые тарифы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования документа и до конца 2019 года.

В Тольятти за каждый полный час хранения придется заплатить:

категория А — 18 руб.;

категории B и D массой до 3,5 тонны — 36 руб.;

категории D массой более 3,5 тонны, C и E — 72 руб.;

негабаритные транспортные средства — 108 рублей.

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