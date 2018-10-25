2018-10-25T17:22:34+03:00
Общество

МЧС: В Самарской области ожидаются сильный ветер и дождь

Жителей региона просят быть осторожнее на улицах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сегодня вечером лучше никуда не выходить из домаСегодня вечером лучше никуда не выходить из домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС вновь прогнозируют в Самарской области ухудшение погодных условий. По их информации, в регионе с 19 часов четверга, 25 октября, до 7 часов пятницы, 26 октября, местами пройдет небольшой и умеренный дождь и усилится ветер. Скорость ветра составит 7-12 м/с, кое-где его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха по области составит 5...10 °С, в Самаре 6...10 °С.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей губернии быть внимательнее и осторожнее на улицах; не стоять и не ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными конструкциями, остановками. По возможности лучше вообще не выходить из зданий. Автомобилистам сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Машины лучше поставить в гараж или припарковаться вдали от деревьев.

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