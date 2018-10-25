2018-10-25T17:49:38+03:00
Общество

Нефтепеработчики выпустили в Волгу 75 тысяч мальков сазана и толстолобика

Куйбышевский НПЗ провел ежегодную экологическую акцию «Золотая рыбка»
Анна ФЕДОРОВА
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Традиционно нефтепереработчики приехали на Волгу не одни, а с подшефным «Роснефть-классом» из школы №129, приобщая детей к экологической культуре. Производственники и школьники выпустили в реку 53 186 мальков сазана и 23 548 – толстолобика, доставленных на берег в специальных бойлерах из прудаООО «Летеа».

Подобные акции по восполнению водных биологических ресурсов КНПЗ проводит более 10 лет – за это время в Саратовское водохранилище было выпущено почти два миллиона мальков разных пород рыб, в том числе, и краснокнижной стерляди. В этом году выбор сделан в пользу представителей семейства карповых. Они особо ценятся за то, что, питаясь фитопланктоном, активно очищают реки. В благоприятных условиях взрослые особи вырастают до 50–70 см и набирают до 4–6 кг веса.

Все мероприятия по воспроизводству рыб КНПЗ осуществляет под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству. Это ведомство рекомендует виды рыб, которые впишутся в экосистему, не нарушая ее баланс и природную гармонию.

Нефтепеработчики выпустили в Волгу 75 тысяч мальков сазана и толстолобика.

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