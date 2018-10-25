2018-10-25T18:22:49+03:00
Происшествия

В Самаре на сотрудника Росрыболовства завели дело за взятку

Мужчина пытался получить от директора одной из фирм 200 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудника Росрыболовства задержали в момент передачи денегСотрудника Росрыболовства задержали в момент передачи денегФото: Архив "КП"
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении консультанта отдела охраны и воспроизводства биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства Сергея Козлова. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, днем 10 октября Сергей Козлов, находясь возле одного из зданий на Заводском шоссе в Самаре, получил от исполнительного директора одной из фирм, которая специализируется на воспроизведении осетровых, взятку в 200 тысяч рублей. Последний действовал в рамках оперативного эксперимента и передал сотруднику Росрыболовства большую часть незаконного вознаграждения в виде муляжа. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки". В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях произошедшего.

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