2018-10-25T18:56:10+03:00
Происшествия

Трое на одного: в Сызрани пьяные гости до смерти забили хозяина дома

На днях суд вынес нападавшим приговор
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ближайшие несколько лет мужчины проведут в колонииБлижайшие несколько лет мужчины проведут в колонииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани суд вынес приговор троим местным жителям, которые обвинялись в том, что избили человека до смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Было установлено, что трое мужчин, которые нигде не работают и ранее уже были судимы, вечером 8 декабря 2017 года познакомились с мужчиной. Он пригласил их к себе домой, который находится на улице Котельной, для распития спиртных напитков. В ходе застолья гости и хозяин жилища поссорились, и дело дошло до рукоприкладства. Трое мужчин набросились на владельца дома. Они избивали его руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. Кроме того, один из гостей несколько раз ударил мужчину кирпичом по голове. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, через 4 дня после этого он скончался.

На минувшей неделе суд признал всех троих мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет. Отбывать они его будут в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

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