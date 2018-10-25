Двое хоккеистов тольяттинской «Лады» получили вызов в молодежную сборную России

СЕГОДНЯ 19:32 2018-10-25T19:33:24+03:00

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Стал известен состав молодежной сборной России на Турнир четырех наций, который пройдет в Чехии с 9 по 11 ноября. В число хоккеистов, которые будут представлять нашу страну на этих соревнованиях, попали двое игроков тольяттинской «Лады» - это 18-летний нападающий Семен Кизимов и 18-летний защитник Игорь Усманов. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Отметим, что Семен Кизимов в этом сезоне принял участие в 15 матчах ВХЛ, в которых набрал 4 (2+2) очка. Что касается Игоря Усманова, то он отыграл в 14 матчах и отметился одним голом.

Первым соперником российской команды на Турнире четырех наций станет сборная Финляндии. Матч пройдет 9 ноября. Следующий матч наша сборная проведет уже против хозяев турнира - чехов. Завершит соревнования российская команда встречей со сборной Швеции 11 ноября.