Самара, Тольятти и Новокуйбышевск станут «Умными городами»

СЕГОДНЯ 20:07 2018-10-25T20:07:06+03:00

Эти три города Самарской области «отправят в будущее» в рамках пилотного проекта

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Сразу три города Самарской области - Самару, Тольятти и Новокуйбышевск - включили в федеральную программу «Умный город». Об этом стало известно в четверг, 25 октября, в ходе заседания в министерстве строительства РФ.

В этих городах в рамках пилотного проекта будут тестировать передовые технологии, которые призваны сделать жизнь горожан комфортнее. Внедрять различные программные комплексы и продукты будут в городскую и коммунальную инфраструктуры, а также строительство.

- Проект базируется на пяти принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, - рассказали в правительстве Самарской области.

Отметим, что наиболее успешные решения, которые будут предложены и испробованы в городах Самарской области и других городах, вошедших в программу «Умный город», в дальнейшем будут внедрены и в остальных населенных пунктах страны.