2018-10-25T20:45:39+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» на своем льду всухую разгромила «Дизель»

За весь матч гости не смогли забить тольяттинской команде ни одного гола
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В четверг, 25 октября, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным ХК «Лада» и пензенским «Дизелем». Тольяттинская команда одержала уверенную победу над гостями. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».

Сначала в матче повели пензенцы. Они уже на 6 минуте едва не забросили шайбу в ворота хозяев, но вратарь «Лады» Александр Скрытник был начеку и отразил удар. После этого инициативу захватили сами тольяттинцы. В концовке первого периода с интервалом в 18 секунд они отправили две шайбы в ворота Глеба Носова: отличились Алексей Мастрюков и Иван Романов.

Третий гол тольяттинцы реализовали на последней минуте второго периода. Его автором стал защитник Александр Калинин. На 47 минуте матча защитник «Лады» Игорь Усманов увеличил отрыв до 4 очков. А буквально через 8 минут шайбу в ворота пензенцев забросил Александр Тимирев. В этом сезоне это уже 12 шайба хоккеиста.

До конца матча гости так и не смогли поразить ворота тольяттинской команды. В итоге встреча закончилась с разгромным счетом 5:0 в пользу «Лады».

Следующим соперником тольяттинских хоккеистов станет самарская команда ЦСК ВВС. Их встреча пройдет в Автограде во вторник, 30 октября.

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