В Новокуйбышевске автомобилистка сбила на "зебре" двух девочек-подростков

СЕГОДНЯ 22:18 2018-10-25T22:18:14+03:00

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В четверг, 25 октября, примерно в 18:55 на улице Суворова в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 49-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Daewoo Matiz, в районе дома № 35 по улице Суворова сбила двух 12-летних девочек, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Известно, что школьницы направлялись в магазин. Взрослых с ними не было. Кроме того, на девочках была одежда без светоотражающих элементов.

В результате произошедшего обе девочки получили травмы. Одну с переломом ноги госпитализировали в больницу, а второй назначили амбулаторное лечение.

Как установили сотрудники ГИБДД, автомобилистка получила водительские права только в феврале этого года. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.