Скончался еще один участник жуткой аварии на трассе в Самарской области

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-26T07:00:32+03:00

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Попопавший в больницу после жуткой аварии, которая в четверг 25 октября произошла в Сызранском районе, 32-летний водитель KIA Cerato погиб. Об этом корреспонденту "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

- Мужчина был госпитализирован. Но в медицинском учреждении он скончался. Работаю по выяснению всех обстоятельств ДТП продолжается, - рассказали полицейские.

Напомним, накануне на 12 километре трассы «Обход г. Сыграни» около 13:30 лоб в лоб столкнулись KIA Cerato и Chevrolet Lacetti. В результате случившегося водитель американского автомобиля и его пассажирка — 58-летний мужчина и 56-летняя женщина — скончались от полученных травм на месте происшествия. Ранее сообщалось, что 32-летнего водителя KIA сначала удалось откачать и доставить его в реанимацию.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.