Самарский ХК ЦСК ВВС в домашнем матче уступил «Барсу»

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-26T08:06:02+03:00

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В четверг, 25 октября, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Местный хоккейный клуб ЦСК ВВС принимал казанский «Барс». К сожалению, «летчики» проиграли гостям в серии послематчевых буллитов. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Счет в матче открыли самарцы. Уже на второй минуте шайбу в ворота гостей отправил нападающий Денис Лудцев. Но буквально через полторы минуты «летчики» пропустили гол от нападающего казанцев Максима Марушева. Несмотря на это на 14 минуте матча самарцы смогли удвоить преимущество. Отличился нападающий Александр Степаненко.

Во втором периоде ни та, ни другая команда голами не отметились. Зато в третьем периоде гости сравняли счет. На 50 минуте ворота самарцев поразил форвард «Барса» Артем Валеев. В итоге была назначена серия послематчевых буллитов. К сожалению, удача оказалась не на стороне самарской команды. Победный для казанцев гол забил нападающий Дмитрий Обухов. В итоге матч закончился поражением «летчиков» со счетом 2:3.

Сейчас ХК ЦСК ВВС с 16 очками находится на 18 месте в турнирной таблице. Следующим соперником «летчиков» станет тольяттинская «Лада», которая с 28 очками занимает 3 строчку в турнирной таблице. Матч пройдет в Тольятти 30 октября.