Погода в Самарской области поставила новый рекорд

СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-26T08:41:55+03:00

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В четверг, 25 октября, погода установила сразу в нескольких населенных пунктах Самарской области рекорды по температуре и по количеству осадков. По данным Приволжского УГМС, в Большой Глушице, Кинель-Черкассах и Авангарде был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, а в Тольятти, Сызрани, Челно-Вершинах и Новодевичье — абсолютный суточный максимум количества осадков.

Так, в Большой Глушице вчера была зафиксирована температура воздуха в 16,9°С. Она побила рекорд 1935 года — 16,3°С. В Кинель-Черкассах столбики термометров 25 октября показали 15,3°С — это на 0,8°С больше, чем в 1986 году. А вот в Авангарде температура воздуха побила 75-летний рекорд. Вчера там зарегистрировали максимальную температуру воздуха в 17,1°С. Это на 1,1°С выше, чем в 1943 году.

Что касается рекордов по количеству осадков, то в Сызрани, например, был побит рекорд 89-летней давности. Вчера максимальное количество осадков там составило 30,1 мм, а вот в 1929 году 25 октября их было всего 12,9 мм. В Тольятти и Новодевичье осадки побили рекорд 2015 года, а в Челно-Вершинах — 1974 года. Где-то отклонения от значения предыдущего максимума количества осадков составило всего 1,9 мм, а где-то превысило отметку в 20 мм.