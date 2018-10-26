В Самарской области автомобилист обматерил сотрудников ДПС и попал под суд
В Челно-Вершинском районе привлекли к уголовной ответственности 42-летнего автомобилиста, который оскорбил сотрудников ДПС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Было установлено, что 25 августа этого года мужчина ехал куда-то по своим делам на автомобиле ВАЗ-2110. При этом, прежде чем сесть за руль, он явно принял на грудь. Сотрудники ДПС, заподозрив в автомобилисте нарушителя, остановили его. Известие о том, что его могут привлечь к ответственности за пьяную езду, не очень обрадовало мужчину. В итоге автомобилист в присутствии свидетелей обматерил полицейских.
На суде мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 8 тысяч рублей.