2018-10-26T09:01:58+03:00
Происшествия

В Самарской области автомобилист обматерил сотрудников ДПС и попал под суд

Мужчине придется выплатить штраф за свою словесную несдержанность
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина не хотел, чтобы его привлекли к ответственности за пьяную ездуМужчина не хотел, чтобы его привлекли к ответственности за пьяную ездуФото: Архив "КП"
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В Челно-Вершинском районе привлекли к уголовной ответственности 42-летнего автомобилиста, который оскорбил сотрудников ДПС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Было установлено, что 25 августа этого года мужчина ехал куда-то по своим делам на автомобиле ВАЗ-2110. При этом, прежде чем сесть за руль, он явно принял на грудь. Сотрудники ДПС, заподозрив в автомобилисте нарушителя, остановили его. Известие о том, что его могут привлечь к ответственности за пьяную езду, не очень обрадовало мужчину. В итоге автомобилист в присутствии свидетелей обматерил полицейских.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 8 тысяч рублей.

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